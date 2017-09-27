Билл Гейтс рассказал, что у него телефон не Windows, а Android

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс использует смартфон на операционной системе Android, а не Windows.

"Недавно я и правда купил телефон с Android", - рассказал бизнесмен в интервью телеканалу Fox News.

Телефоны на базе Windows, разработанные в Microsoft, не приобрели сколько-нибудь значительной популярности на рынке смартфонов, где преобладают телефоны на базе операционной системы Android компании Google.

Однако, по словам Гейтса, он установил много приложений Microsoft.

На вопрос о том, есть ли у него iPhone, возможно, как второе устройство, он ответил: "Нет, iPhone нет".

Он не стал уточнять производителя своего смартфона.

Microsoft не удалось добиться успеха с собственной мобильной операционной системой Windows Phone.

В 2014 году компания заплатила 7,2 млрд долларов за телефонный бизнес Nokia, однако в 2016 году процентное соотношение смартфонов на основе Windows в мире составляло лишь 1%.

Самая современная операционная система Microsoft - Windows 10 - может устанавливаться на смартфоны, а также на компьютеры и планшеты. Однако телефонов на базе Windows 10 было выпущено немного.

В апреле компания начала продавать специальную версию смартфона Samsung Galaxy 8 в американских магазинах.

"Стратегия Microsoft под руководством нынешнего главы Сатьи Наделлы заключается в том, чтобы приложения Microsoft были доступны в телефонах Android и iPhone, - говорит аналитик консалтинговой компании IHS Markit Иэн Фогг. - Именно там сейчас можно найти клиентов".

На телефоне, продаваемом как "Версия Microsoft", предустановлены приложения компании, такие как Office, Outlook и голосовой помощник Cortana.

"Ранее приоритетом являлось выпуск как можно большего числа смартфонов на базе Windows. Теперь же первоочередной задачей является продажа сервисов, таких как Office и Outlook. Для этого необходимо, чтобы эти сервисы появились на всех устройствах", - сказал Фогг.