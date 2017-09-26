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Эксперты назвали самый надежный браузер
10:58 26.09.2017 |
В США прошел ежегодный турнир Pwn2Own, в рамках которого эксперты тестируют надежность самых популярных в мире браузеров и ПО. Исследование провели сотрудники немецкой компании X41 D-Sec, специализирующейся на безопасности личных данных пользователей.
По итогам тестов на разные способы взлома, наиболее безопасным браузером назван Google Chrome.
В свою очередь специалисты Google Project Zero провели свое исследование. Они проверили пять браузеров на число ошибок в интерфейсе DOM.
По данным тестов, больше всего уязвимостей выявлено в браузере Safari, наименьшее - в Chrome.
|Vendor
|Browser
|Engine
|Number of Bugs
|Project Zero Bug IDs
|Chrome
|Blink
|2
|994, 1024
|Mozilla
|Firefox
|Gecko
|4**
|1130, 1155, 1160, 1185
|Microsoft
|Internet Explorer
|Trident
|4
|1011, 1076, 1118, 1233
|Microsoft
|Edge
|EdgeHtml
|6
|1011, 1254, 1255, 1264, 1301, 1309
|Apple
|Safari
|WebKit
|17
|999, 1038, 1044, 1080, 1082, 1087, 1090, 1097, 1105, 1114, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1249, 1250
|Total
|31*
Как отмечается в сообщении Google Project Zero, исследование проводилось с помощью специальной утилиты Domato.
Эксперты Google предоставили копии Domato о найденных ошибках разработчикам браузеров.
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