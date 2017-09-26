Эксперты назвали самый надежный браузер

В США прошел ежегодный турнир Pwn2Own, в рамках которого эксперты тестируют надежность самых популярных в мире браузеров и ПО. Исследование провели сотрудники немецкой компании X41 D-Sec, специализирующейся на безопасности личных данных пользователей.

По итогам тестов на разные способы взлома, наиболее безопасным браузером назван Google Chrome.

В свою очередь специалисты Google Project Zero провели свое исследование. Они проверили пять браузеров на число ошибок в интерфейсе DOM.

По данным тестов, больше всего уязвимостей выявлено в браузере Safari, наименьшее - в Chrome.





Vendor Browser Engine Number of Bugs Project Zero Bug IDs Google Chrome Blink 2 994, 1024 Mozilla Firefox Gecko 4** 1130, 1155, 1160, 1185 Microsoft Internet Explorer Trident 4 1011, 1076, 1118, 1233 Microsoft Edge EdgeHtml 6 1011, 1254, 1255, 1264, 1301, 1309 Apple Safari WebKit 17 999, 1038, 1044, 1080, 1082, 1087, 1090, 1097, 1105, 1114, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1249, 1250 Total 31*

Как отмечается в сообщении Google Project Zero, исследование проводилось с помощью специальной утилиты Domato.

Эксперты Google предоставили копии Domato о найденных ошибках разработчикам браузеров.