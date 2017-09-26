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Gionee представила пару смартфонов с дисплеями «от края до края»
20:05 25.09.2017 |
Компания Gionee анонсировала смартфоны Gionee M7 и M7 Power, оснащённые большими 6-дюймовыми дисплеями формата 18:9 «от края до края».
Общими для новинок являются 8-Мп фронтальная камера, операционная система Android 7.1.1 Nougat с фирменной программной оболочкой Amigo OS 5.0, сканер отпечатков пальцев на задней стороне, два слота для SIM-карт и модули беспроводной связи 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS.
Gionee M7 получил экран с разрешением 2160 × 1080 пикселей, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P30 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 6 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 64 Гбайт.
В основной камере применяются два датчика изображения (на 16 и 8 Мп), LED-вспышка и 6-элементная оптика. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА·ч.
Модель оборудована Gionee M7 Power дисплеем с разрешением 1440 × 720 точек, чипом Qualcomm Snapdragon 435 с восемью вычислительными ядрами с частотой до 1,4 ГГц, 13-Мп тыльной камерой и батареей на 5000 мА·ч. Объём оперативной и постоянной памяти равен 4 и 64 Гбайт соответственно.
Gionee M7 будет продаваться в Китае по цене 2799 юаней ($422). M7 Power оценен в 1999 юаней ($301). Продажи смартфонов начнутся до конца сентября.
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