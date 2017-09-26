Смартфон Samsung Galaxy X со сгибающимся дисплеем прошел очередную сертификацию

Корейское национальное агенство National Radio Research Agency (NRRA) 21 сентября выдало сертификат новому мобильному устройству Samsung, которое проходит под модельным номером SM-GN888N0.

Источники неоднократно сообщали, что под таким модельным номером создается первый смартфон Samsung со сгибающимся дисплеем, который носит неофициальное название Samsung Galaxy X. Как ожидается, он будет выпущен в линейке Galaxy Note уже в следующем году.

В апреле этого года это устройство прошло сертификацию в организации WiFi Alliance (WFA), а в июле смартфон был замечен в базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Samsung Galaxy X может быть представлен еще до конца этого года для привлечения повышенного внимания и с целью опережения конкурентов.