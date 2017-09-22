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Pimax представила первую гарнитуру VR разрешением 8К с углом обзора 200°
14:37 22.09.2017 |
Компания Pimax представила одноименную гарнитуру виртуальной реальности, которая по техническим характеристикам на голову опережает все решения, представленные на рынке.
Pimax позиционируется как первая на рынке гарнитура VR, которая предлагает высококачественное изображение разрешением 8К. Устройство оснащено двумя экранами, разрешение каждого составляет 3840 х 2160 пикселей.
Угол обзора гарнитуры составляет 200 градусов, это означает, что вы вряд ли увидите черные полосы вокруг изображения, даже если будете активно двигать глазами. Именно невысокое разрешение и границы экрана снижают степень погружения в виртуальную реальность при использовании современных гарнитур.
Гарнитура подключается к компьютеру и требует наличия видеокарты уровня GeForce GTX 980/1070. Оформить предварительный заказ вы можете по цене 499 долларов, поддержав разработчиков на площадке коллективного финансирования Kickstarter.
За 399 долларов предлагается более бюджетная версия под названия Pimax 5K, которая оснащена двумя экранами разрешением по 2560 х 1440 пикселей. Угол обзора остается таким же, частота обновления картинки в обоих случаях составляет 90 к/с.
Начало продаж ожидается в январе следующего года.
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