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В США людям вживят прямо в мозг чип для восстановления зрения
12:55 22.09.2017 |
Американская компания Second Sight получила добро на проведение клинических испытаний своего импланта, который способен восстановить частичную или полную потерю зрения, сообщает N+1. До конца этого года чип вживят прямо в кору головного мозга нескольким испытуемым.
Он будет стимулировать здоровые нейроны зрительной коры. В результате этого у пациентов может появиться способность различать свет, частично или полностью восстановится зрение, утраченное в результате пигментного ретинита, глаукомы, ретинопатии, вызванной диабетом. Эту технологию Orion в 2015 году успешно испытали на животных.
Пока из успешных проектов Second Sight можно выделить систему Argus II, которая передает сигнал от очков с камерой к процессору, а тот на электроды искусственной сетчатки, которую вживляют в районе зрительного нерва.
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