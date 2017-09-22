В США людям вживят прямо в мозг чип для восстановления зрения

Американская компания Second Sight получила добро на проведение клинических испытаний своего импланта, который способен восстановить частичную или полную потерю зрения, сообщает N+1. До конца этого года чип вживят прямо в кору головного мозга нескольким испытуемым.

Он будет стимулировать здоровые нейроны зрительной коры. В результате этого у пациентов может появиться способность различать свет, частично или полностью восстановится зрение, утраченное в результате пигментного ретинита, глаукомы, ретинопатии, вызванной диабетом. Эту технологию Orion в 2015 году успешно испытали на животных.

Пока из успешных проектов Second Sight можно выделить систему Argus II, которая передает сигнал от очков с камерой к процессору, а тот на электроды искусственной сетчатки, которую вживляют в районе зрительного нерва.