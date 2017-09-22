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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кабмин разрешил блокировать номера абонентов из-за DDoS атак

 

Кабинет Министров Украины согласовал постановление, предусматривающее значительное расширение перечня нарушений, за которые телеком-операторы и провайдеры смогут отключать абонентам услуги.

Абонент может быть "наказан" за рассылку спама и организацию звонков о проведении акций, розыгрышей, конкурсов, предложений пополнить лицевой счет оказание услуг, которые не заказывались.

Кроме того, предоставление услуг может быть ограничено, если оператор установит, что злоумышленник занимается рефайлом, вызовами с аномальной интенсивностью (регулярные звонки в одном и том же направлении, продолжительностью более одного часа на сети другого оператора) и пр.
По материалам: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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