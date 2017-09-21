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Новый планшет ASUS ZenPad 10 обещает до 10 часов воспроизведения видео без подзарядки
14:26 21.09.2017 |
Компания ASUS пополнила семейство планшетов ZenPad 10 новой моделью с обозначением Z301M, которая, как утверждается, создана прежде всего для развлечений.
Устройство оборудовано сенсорным 10,1-дюймовым дисплеем на матрице IPS. Разрешение составляет 1280 × 800 точек. Реализованы технологии Tru2Life и TruVivid, отвечающие за повышение качества изображения.
«Сердце» планшета - процессор MediaTek MT8163B с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53, работающими на тактовой частоте 1,3 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Mali T720 MP2. Объём оперативной памяти составляет 2 Гбайт.
Модель ZenPad 10 Z301M будет предлагаться в трёх модификациях - с флеш-модулем вместимостью 16, 32 и 64 Гбайт. Дополнительно пользователи смогут установить карту microSD ёмкостью до 128 Гбайт.
Компьютер несёт на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2, аудиосистему с двумя фронтальными динамиками и технологией Sonic Master, камеры с 2- и 5-мегапиксельной матрицами, акселерометр, гироскоп, электронный компас, приёмник навигационной системы GPS и датчик освещённости. Есть симметричный порт USB Type-C.
Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов при воспроизведении видеоматериалов. Габариты составляют 251,77 × 172,17 × 8,95 мм, вес - 470 граммов. Применена операционная система Android 7.0. Цена новинки - от 170 евро.
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