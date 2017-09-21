Google купила часть HTC за 1,1 миллиарда долларов США

Как и ожидалось, компания Google сегодня, 21 сентября, объявила о заключении соглашения по приобретению части бизнеса тайваньского производителя смартфонов HTC.

По условиям договора, в Google перейдёт команда специалистов HTC, которые в числе прочего участвовали в разработке смартфонов Pixel. Кроме того, поисковый гигант получит неисключительную лицензию на определённые разработки тайваньской компании.

Сделка, как ожидается, позволит Google укрепить позиции на рынке мобильных устройств. Специалисты HTC, в частности, помогут Google в разработке инновационных продуктов, которые увидят свет в течение ближайших лет.

Сумма сделки составила 1,1 миллиарда долларов США наличными. Завершить её планируется в начале следующего года после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов.

Соглашение с Google должно помочь тайваньской компании в улучшении финансовых показателей. HTC сохранит собственный бренд и продолжит выпуск смартфонов. Так, до конца текущего года компания намерена анонсировать как минимум три новых аппарата: они фигурируют под кодовыми именами Ocean Master, Ocean Harmony и Ocean Lite.

Кроме того, продажа части активов поможет HTC сосредоточить усилия на направлении виртуальной реальности (VR), которое включает шлем HTC Vive.

Нужно отметить, что ранее Google уже предпринимала попытки развития бизнеса гаджетов за счёт приобретения активов сторонних компаний. Так, в 2012 году поисковый гигант купил бизнес Motorola по выпуску сотовых аппаратов. Приобретение Motorola Mobility обошлось Google в $12,5 млрд. А спустя примерно два года, в начале 2014-го, соответствующее подразделение было перепродано китайской Lenovo. Сумма сделки составила уже $2,91 млрд.

Насколько успешной окажется нынешняя сделка, покажет время. Между тем уже на 4 октября компания Google наметила презентацию новых продуктов. Ожидается анонс смартфонов Pixel нового поколения, хромбука премиум-класса Pixelbook и ряда других новинок.