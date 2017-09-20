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Amazon работает над умными очками в стиле Google Glass
19:18 20.09.2017 |
Компания Amazon решила подхватить идею умных очков, которую Google позабросила в далекий ящик. По сообщениям источников в индустрии, очки от Amazon смогут коннектиться к телефону и взаимодействовать с голосовым ассистентом Amazon Alexa.
В очки будет встроена система воспроизведения звука, которая позволит передавать голосовые колебания через кости черепа прямо в ушной канал. Информация от умного помощника будет выводиться в поле зрения владельца.
Источники утверждают, что очки могут быть анонсированы уже в конце этого года. Тем самым Amazon постарается нарастить свое присутствие в экосистеме умного дома и девайсов, окружающих человека.
Про Google Glass успели подзабыть, но этим летом вышла версия этих очков для промышленных работников под названием Enterprise Edition.
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