Amazon работает над умными очками в стиле Google Glass

Компания Amazon решила подхватить идею умных очков, которую Google позабросила в далекий ящик. По сообщениям источников в индустрии, очки от Amazon смогут коннектиться к телефону и взаимодействовать с голосовым ассистентом Amazon Alexa.

В очки будет встроена система воспроизведения звука, которая позволит передавать голосовые колебания через кости черепа прямо в ушной канал. Информация от умного помощника будет выводиться в поле зрения владельца.

Источники утверждают, что очки могут быть анонсированы уже в конце этого года. Тем самым Amazon постарается нарастить свое присутствие в экосистеме умного дома и девайсов, окружающих человека.

Про Google Glass успели подзабыть, но этим летом вышла версия этих очков для промышленных работников под названием Enterprise Edition.