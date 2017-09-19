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Репутация Samsung все же пострадала
12:50 19.09.2017 |
Международная консалтинговая компания Reputation Institute, которая в течение предыдущих двух лет ставила Samsung в первое место в рейтинге наиболее уважаемых технологических компаний США, опубликовала новый отчет.
При составлении рейтинга учитывается структура управления компаниями, социальные влияния и отношение к сотрудникам. Авторы исследования заявили, что Samsung вошла в самое крутое пике среди всех компаний в этом списке, опустившись в рейтинге корпоративной социальной ответственности на 89 позицию. Ее конкуренты в лице LG заняли 76 место.
В качестве основной причины называется скандальная история с вице-президентом и фактическим лидером компании Samsung Electronics. Ли Джей (Lee Jae-yong или Jay Y. Lee), который обвинялся во взяточничестве, а также растрате корпоративных средств, недавно был приговорен к тюремному заключению сроком на 5 лет.
Также авторы исследования не забыли прошлогоднюю историю с отзывом Galaxy Note7 с рынка: «Это доказывает, что репутация, которая зарабатывается годами, может пострадать в мгновение ока».
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