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Samsung наконец-то позволила отключить кнопку Bixby
20:33 18.09.2017 |
Как известно, голосовой помощник Bixby не стал революцией на рынке, да и вообще пока является самым бесполезным новшеством новых смартфонов Samsung. И всё бы ничего, но у этих смартфонов есть выделенная клавиша для запуска Bixby.
Более того, если изначально умельцы нашли способ её переназначить, то потом Samsung заблокировала эту возможность. Однако теперь стало известно, что в компании передумали. Правда, лишь частично.
Свежее обновление Bixby не даёт возможности назначить на кнопку какую-то иную функцию, но позволяет её отключить. То есть те, кто не пользуется голосовым помощником, могут деактивировать его запуск с кнопки и не бояться ложных нажатий. .
При этом, если голосовой помощник уже запущен, то удержание кнопки по-прежнему позволит отдать очередную голосовую команду..
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