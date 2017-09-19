Samsung наконец-то позволила отключить кнопку Bixby

Как известно, голосовой помощник Bixby не стал революцией на рынке, да и вообще пока является самым бесполезным новшеством новых смартфонов Samsung. И всё бы ничего, но у этих смартфонов есть выделенная клавиша для запуска Bixby.

Более того, если изначально умельцы нашли способ её переназначить, то потом Samsung заблокировала эту возможность. Однако теперь стало известно, что в компании передумали. Правда, лишь частично.

Свежее обновление Bixby не даёт возможности назначить на кнопку какую-то иную функцию, но позволяет её отключить. То есть те, кто не пользуется голосовым помощником, могут деактивировать его запуск с кнопки и не бояться ложных нажатий. .

При этом, если голосовой помощник уже запущен, то удержание кнопки по-прежнему позволит отдать очередную голосовую команду..