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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Samsung наконец-то позволила отключить кнопку Bixby

 

Как известно, голосовой помощник Bixby не стал революцией на рынке, да и вообще пока является самым бесполезным новшеством новых смартфонов Samsung. И всё бы ничего, но у этих смартфонов есть выделенная клавиша для запуска Bixby.

Более того, если изначально умельцы нашли способ её переназначить, то потом Samsung заблокировала эту возможность. Однако теперь стало известно, что в компании передумали. Правда, лишь частично.

 

Свежее обновление Bixby не даёт возможности назначить на кнопку какую-то иную функцию, но позволяет её отключить. То есть те, кто не пользуется голосовым помощником, могут деактивировать его запуск с кнопки и не бояться ложных нажатий. .

При этом, если голосовой помощник уже запущен, то удержание кнопки по-прежнему позволит отдать очередную голосовую команду..
По материалам: ixbt.com
 

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