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Xiaomi представила конкурента MacBook Pro на новых процессорах Intel
13:06 11.09.2017 |
Компания Xiaomi анонсировала портативный компьютер Mi Notebook Pro, оснащённый процессорами Intel Core восьмого поколения, которые, как отмечает производитель, на 40 % быстрее чипов-предшественников.
Новинка облачена в полностью металлический корпус и комплектуется 15,6-дюймовым дисплеем с защитным стеклом Gorilla Glass третьего поколения, до 16 Гбайт оперативной памяти и твердотельными накопителями максимальной вместимостью 1 Тбайт. За обработку графики отвечает видеоадаптер NVIDIA GeForce MX150.
В Xiaomi отмечают, что клавиатурная часть нового ноутбука занимает на 19 % больше площади по сравнению с MacBook Pro, что добавляет комфорта при наборе текста. Комплект разъёмов Mi Notebook Pro включает по два порта USB Type-C и USB 3.0, один HDMI, слот для трёх видов карт памяти SD и 3,5-мм аудиогнездо. Таким образом, получается семь разъёмов, тогда как у MacBook Pro их пять.
Габариты изделия составляют 360,7 × 234,6 × 15,9 мм, масса - 1,95 кг. Есть сканер отпечатков пальцев, две антенны Wi-Fi и акустическая система, созданная в сотрудничестве с компанией Harman.
Аккумуляторная батарея ёмкостью 60 Вт·ч поддерживает быструю зарядку - на 50 % за 35 минут. Лэптоп базируется на ОС Windows 10.
На китайском рынке Xiaomi Mi Notebook Pro предлагается в версиях с процессорами Intel Core i5 и Core i7 стоимостью от 5600 и 6400 юаней (860 и 983 доллара). В этих модификациях используются 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти на SSD-устройстве.
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