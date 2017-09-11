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Xiaomi представила безрамочный Mi Mix 2
12:46 11.09.2017 |
В октябре прошлого года компания Xiaomi представила мощный фаблет Mi Mix, особенностью которого стал 6,4-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением 2040 × 1080 точек. И вот теперь у этого аппарата появился преемник в лице модели Mi Mix 2.
Новинка получила 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9: разрешение составляет 2160 × 1080 точек - формат Full HD+. Дисплей занимает практически всю площадь поверхности фронтальной панели: узкая рамка есть лишь в нижней части. Кстати, именно там располагается лицевая камера на основе 5-мегапиксельного сенсора.
Аппаратной основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 835. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц, графический ускоритель Adreno 540 и модем X16 LTE со скоростью загрузки данных до 1 Гбит/с.
Стандартная версия Mi Mix 2 наделена 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-модуля может составлять 64, 128 или 256 Гбайт.
Кроме того, в продажу поступит специальная модификация Special Edition в керамическом корпусе. Она несёт на борту 8 Гбайт ОЗУ и накопитель ёмкостью 128 Гбайт.
На тыльной стороне корпуса располагается стандартная одинарная камера. В ней применён 12-мегапиксельный датчик Sony IMX386; максимальная диафрагма - f/2,0. Предусмотрены двухтоновая светодиодная вспышка и система оптической стабилизации изображения (OIS).
Дактилоскопический сканер расположен в задней части. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2×2 MU-MIMO) и Bluetooth 5.0, приёмник навигационных системы GPS/GLONASS/Beidou и порт USB Type-C.
Габариты стандартной версии составляют 151,8 × 75,5 × 7,7 мм, вес - 185 граммов. У модификации Special Edition эти параметры равны 150,5 × 74,6 × 7,7 мм и 187 граммам. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч.
На смартфоне используется операционная система Android 7.1 (Nougat) с надстройкой MIUI 9.
Цена Xiaomi Mi Mix 2 - от 420 до 700 евро в зависимости от исполнения и объёма памяти. Обычная модель будет доступна в чёрном варианте исполнения, версия Special Edition - в чёрном и белом.
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