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Представлен смартфон с 24-Мп фронтальной камерой Vivo V7+
15:03 08.09.2017 |
Компания Vivo пополнила ассортимент новой моделью V7+, адресованной любителям фотографировать сами себя.
Новинка комплектуется 24-Мп фронтальной камерой (диафрагма - f/2,0) с LED-вспышкой, программой для селфи Face Beauty 7.0 и поддержкой портретного режима. Тыльная камера основана на 16-Мп датчике изображения OmniVision OV16880 (f/2,0) с фазовым автофокусом.
В угоду моде на широкоформатные дисплеи в Vivo V7+ используется 5,99-дюймовый экран FullView с соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками (2,15 мм). Разрешение панели, занимающей 84,4 % площади лицевой поверхности устройства, составляет 1440 × 720 пикселей.
В качестве процессора применена однокристальная система Qualcomm Snapdragon 450 с восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим блоком Adreno 506.
За программную составляющую отвечает операционная система Android 7.1 Nougat, дополненная фирменным интерфейсом FuntouchOS 3.2, функциями Smart Split 3.0 (одновременная работа с несколькими приложениями на одном рабочем экране), App Clone (запуск двух копий одного приложения) и др.
В смартфоне установлены 4 Гбайт оперативной памяти, встроенный флеш-накопитель на 64 Гбайт, слот для карт памяти microSD, модули беспроводной связи 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.
При толщине в 7,7 мм аппарат весит 160 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3225 мА·ч.
Vivo V7+ представлен в золотистом и чёрном цветах корпуса на выбор. Продажи смартфона начнутся в середине сентября. Цена - около $343.
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