PodCase — чехол с аккумулятором для смартфонов iPhone, который способен зарядить и наушники AirPods

Владельцам смартфонов iPhone не привыкать к огромному разнообразию чехлов для их устройств на рынке. И не удивить их порой весьма странными вариантами. Чего стоит фирменный чехол Apple с аккумулятором, который в Сети как уже только не обзывали.

На этом фоне чехол PodCase не выглядит чем-то уникальным. Для начала отметим, что PodCase - проект бывшего основателя компании Pebble Эрика Миджиковски (Eric Migicovsky), для которого вполне привычно выходить на площадку KickStarter, что он и сделал в случае с чехлом. Проект подразумевает необходимость сбора 300 000 долларов.





Итак, чехол PodCase интересен тем, что на его корпусе есть места для наушников AirPods. Более того, это чехол с собственным аккумулятором, который может заряжать не только смартфон, но и эти самые наушники. Ёмкость аккумулятора составляет 2500 мА·ч.

Чехол доступен для iPhone 7 и iPhone 7 Plus, но после анонса iPhone 8 компания собирается добавить и вариант для новинки. Старт поставок намечен на февраль 2018 года. Стоимость чехла после завершения кампании по сбору средств составит 100 долларов, а в рамках кампании его можно приобрести за 80 долларов.