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Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом
14:40 07.09.2017 |
Компания Logitech анонсировала компьютерный манипулятор MX Ergo - это гибрид традиционной мыши и трекбола. Продажи новинки начнутся в текущем месяце.
Устройство подключается к компьютеру посредством беспроводной связи в диапазоне 2,4 ГГц. Заявленный радиус действия достигает 10 метров.
Новинка содержит колесо прокрутки с возможностью бокового наклона. Заявленный срок службы левой и правой кнопок достигает 10 миллионов нажатий.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 500 мА·ч. Для подзарядки служит подключение к компьютеру или электрической сети посредством кабеля с разъёмом Micro-USB.
Специальное основание позволяет регулировать угол положения манипулятора в диапазоне от 0 до 20 градусов.
Габариты изделия составляют 132,5 × 51,4 × 99,8 мм, вес - приблизительно 164 грамма. В комплект поставки входит приёмопередатчик Unifying Receiver для подключения к компьютеру.
Приобрести манипулятор Logitech MX Ergo можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США.
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