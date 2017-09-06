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ZTE Blade A2S: 100-долларовый смартфон с экраном Full HD
20:03 06.09.2017 |
Компания ZTE анонсировала недорогой смартфон Blade A2S, уже доступный для заказа по ориентировочной цене 100 долларов США.
Аппарат наделён сенсорным дисплеем размером 5,2 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 1920 × 1080 точек, что соответствует формату Full HD.
В смартфоне применён процессор Mediatek MT6753. Названная однокристальная система объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой 1,3 ГГц и графический ускоритель ARM Mali T720. Интегрированный 3G/4G-модем обеспечивает возможность работы в мобильных сетях LTE Cat.4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с.
Новинка несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт. Дополнительно можно установить флеш-карту формата microSD.
В тыльной части расположена камера на основе 13-мегапиксельного сенсора. В задней части также установлен дактилоскопический сканер для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев. Фронтальная камера полагается на 5-мегапиксельный датчик.
Габариты аппарата составляют 146,1 × 72,6 × 7,5 мм, вес - 138 граммов. Применена операционная система Android неназванной версии.
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