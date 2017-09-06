В 2017 году злоумышленники похитили криптовалюту на сумму более $200 млн

В 2017 году посредством мошенничества и фишинга было украдено криптовалюты на сумму $220 млн, сообщили эксперты Chainalysis. Мошенники обманом убеждали трейдеров и инвесторов отправить деньги на различные адреса, которые маскировались под различные элементы блокчейна Ethereum.

В 2017 году более 30 тыс. потенциальных инвесторов пострадали и потеряли свои деньги из-за связанных с Ethereum киберпреступлений, в то время как объем инвестиций в рамках процедур первичного размещения монет (ICO) составил порядка $1,6 млрд.

Мошенники создавали различные учетные записи в социальных сетях, web-сайты, размещали сообщения в Twitter и организовывали фишинговые кампании с целью хищения средств.

В некоторых случаях злоумышленники пользовались уязвимостями в проектах. Например, эксплуатируя уязвимость в системе проекта DAO (децентрализованная автономная организация, предназначенная для поддержки проектов, связанных с Ethereum), злоумышленники смогли похитить криптовалюту на сумму около $55 млн.