Huawei обошла Apple в рейтинге крупнейших мобильных брендов

Согласно данным компании Counterpoint по объемам продаж смартфонов в июне и июле 2017 года, Huawei заняла второе место в мировом рейтинге крупнейших мобильных брендов. Отмечается, что в августе китайская корпорация также демонстрирует высокий уровень продаж, поэтому не исключено, что и по итогам третьего летнего месяца Huawei сохранит за собой второе место.

Аналитики указывают, что смена позиций может быть связана с определенным затишьем, связанным со скорым запуском нового «яблочного» смартфона. Также отмечается слабое присутствие Huawei на некоторых рынках - в частности, странах Южной Азии, Северной Америке и в Индии. Кроме того, Huawei значительно зависима от китайского рынка, где компания занимает лидирующие позиции, а также ряда стран, в которых развиты операторские сети.

Эксперты указывают, что, несмотря на высокую общую популярность продуктов Huawei, в десятке мировых мобильных «бестселлеров» нет ни одного смартфона этой китайской компании. Это связывают с обилием моделей и отсутствием «настоящего героя» среди них.