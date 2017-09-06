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Huawei обошла Apple в рейтинге крупнейших мобильных брендов
16:23 06.09.2017 |
Согласно данным компании Counterpoint по объемам продаж смартфонов в июне и июле 2017 года, Huawei заняла второе место в мировом рейтинге крупнейших мобильных брендов. Отмечается, что в августе китайская корпорация также демонстрирует высокий уровень продаж, поэтому не исключено, что и по итогам третьего летнего месяца Huawei сохранит за собой второе место.
Аналитики указывают, что смена позиций может быть связана с определенным затишьем, связанным со скорым запуском нового «яблочного» смартфона. Также отмечается слабое присутствие Huawei на некоторых рынках - в частности, странах Южной Азии, Северной Америке и в Индии. Кроме того, Huawei значительно зависима от китайского рынка, где компания занимает лидирующие позиции, а также ряда стран, в которых развиты операторские сети.
Эксперты указывают, что, несмотря на высокую общую популярность продуктов Huawei, в десятке мировых мобильных «бестселлеров» нет ни одного смартфона этой китайской компании. Это связывают с обилием моделей и отсутствием «настоящего героя» среди них.
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