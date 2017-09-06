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Lenovo оштрафуют на $3,5 млн за установку рекламного ПО Superfish
10:19 06.09.2017 |
Федеральная торговая комиссия США (US Federal Trade Commission, FTC) наложила штраф в размере 3,5 млн на одного из крупнейших мировых производителей электроники китайскую компанию Lenovo за выпуск сотен тысяч ноутбуков с предустановленным рекламным ПО.
Напомним, в феврале 2015 года на некоторых произведенных компанией Lenovo системах было выявлено предустановленное рекламное ПО, позволяющее среди прочего похищать конфиденциальные данные пользователей.
FTC обвинила компанию в предустановке рекламного ПО VisualDiscovery от компании Superfish на некоторые из своих ноутбуков в период с конца 2014 года по начало 2015 года. VisualDiscovery отслеживает активность пользователей в интернете и размещает рекламные баннеры на посещаемых ими сайтах. По словам представителей торговой комиссии, деятельность VisualDiscovery приводит к появлению серьезных уязвимостей, которые могут поставить под угрозу безопасность пользователей. Помимо прочего, рекламное ПО может собирать персональные данные пользователей, финансовую информацию, данные о транзакциях и т.д. В то же время отмечается, что активность VisualDiscovery была ограничена исключительно сбором информации о посещаемых пользователями сайтах и их IP-адресах для показа рекламы. В начале 2015 года Lenovo перестала устанавливать ПО VisualDiscovery на свои ноутбуки.
В рамках урегулирования спора с FTC компания Lenovo согласилась на ряд ограничений. В частности производитель теперь должен получать согласие пользователей на установку определенных видов рекламного ПО, а также в последующие 20 лет запустить и поддерживать программу безопасности для большинства программных продуктов, предустановленных на выпущенных компанией ноутбуках.
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