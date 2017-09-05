Умная акустическая система Samsung разрабатывается совместно с Harman

Слухи о том, что Samsung разрабатывает собственную умную акустическую систему, появились ещё несколько месяцев назад. Конечно, ей пророчили голосовой помощник Bixby, хотя именно из-за него, согласно некоторым источникам, корейский гигант мог отменить разработку устройства.

На выставке IFA 2017 представитель компании Harman, которая принадлежит Samsung, опроверг слухи об отказе от такого решения. Он рассказал, что Samsung работает над АС совместно с инженерами Harman, что в теории должно обеспечить итоговому продукту хорошее качество звука.

Было сказано, что устройство получит лучшую платформу ИИ, нежели Google Assistant и Amazon Alexa. Конечно, речь шла о Bixby, но вот вопрос его превосходства над основными конкурентами явно открыт. Также было сказано, что умная АС Samsung сможет сопрягаться со всеми видами умной бытовой техники, то есть станет неким концентратором систем умного дома. При описании возможностей представитель Harman использовал фразу «беспрецедентный уровень взаимодействия», не уточняя, что имеется в виду.

Сроков выхода устройства, к сожалению, названо не было.