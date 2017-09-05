Банковский троян Trickbot похищает деньги у пользователей Coinbase

На прошлой неделе эксперты по безопасности компании Forcepoint заявили о добавлении в последней версии вредоносного ПО Trickbot функции, позволяющей красть деньги со счетов пользователей ресурса Coinbase.

В июне вышло большое обновление Trickbot, в котором была добавлена возможность нацелить троян на счета PayPal и страницы входа нескольких известных CRM. Спустя месяц команда TrickBot добавила самораспространяющийся компонент, позволяющий банковскому трояну заражать соседние компьютеры по протоколу SMB.

И вот, в августе, было выпущено еще одно обновление. Исследователи безопасности обнаружили в конфигурационных файлах трояна фунционал, позволяющий выводить в браузере поддельную форму входа при посещении Coinbase.com.

Coinbase - одна из самых крупных современных интернет-площадок для хранения криптовалюты. С помощью трояна мошенники могут похищать денежные средства из скомпрометированных учетных записей.

Данная версия TrickBot была обнаружена на прошлой неделе в небольшой спам-кампании. Троян маскировался под документы Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) и был предположительно ориентирован в первую очередь на канадских пользователей.

Trickbot - это новое вредоносное ПО, появившееся осенью 2016 года. Эксперты сходятся во мнении, что у Trickbot и банковского трояна Dyre один разработчик.