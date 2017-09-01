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Компания Lenovo представила шлем смешанной реальности Explorer
14:04 01.09.2017 |
Компания Lenovo представила на выставке IFA 2017 собственный шлем смешанной реальности Windows Mixed Reality: устройство получило название Explorer.
Новинка наделена двумя дисплеями с разрешением 1440 × 1440 пикселей каждый. Имеются две камеры для отслеживания пространственного позиционирования объектов.
Использовать шлем можно в двух режимах - Mainstream и Performance. В первом случае потребуется компьютер с процессором не ниже Intel Kaby Lake Core-i5 со встроенным графическим контроллером Intel HD Graphics 620: в этом режиме частота обновления составит 60 Гц. Для режима Performance нужен дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 965M или AMD RX 460M (или выше): при этом частота обновления повышается до 90 Гц.
Для взаимодействия со шлемом можно использовать два беспроводных контроллера с Bluetooth-подключением. Управление также может осуществляться посредством традиционных клавиатуры и мыши. В некоторых играх поддерживается навигация посредством манипулятора для консоли Xbox. Наконец, доступно голосовое управление при помощи помощника Cortana.
Lenovo утверждает, что длины соединительных кабелей достаточно для того, чтобы предоставить пользователю пространство размером 3,5 × 3,5 метра для свободного погружения в виртуальную реальность.
В продажу шлем Explorer поступит в октябре по цене 350 долларов США. Стоимость в комплекте с контроллерами составит 450 долларов.
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