Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250

Компания Western Digital выпустила карту памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I объемом 400 ГБ. Как пишет MacRumors, это самая емкая карта памяти подобного форм-фактора. Сообщается, что карта памяти поддерживает передачу данных на скорости до 100 МБ/с, что эквивалентно передаче 1200 фотографий за одну минуту.





Карта предназначена для работы в потребительских девайсах - смартфонах, камерах, дронах и т. д. Всего на нее можно записать до 40 часов видео в формате Full HD.

Естественно, цена на этот девайс не отличается доступностью. Производитель оценил ее в $250. Дата начала продаж пока не определена.