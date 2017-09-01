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Карту памяти microSD на 400 ГБ оценили в $250
10:31 01.09.2017 |
Компания Western Digital выпустила карту памяти SanDisk Ultra microSDXC UHS-I объемом 400 ГБ. Как пишет MacRumors, это самая емкая карта памяти подобного форм-фактора. Сообщается, что карта памяти поддерживает передачу данных на скорости до 100 МБ/с, что эквивалентно передаче 1200 фотографий за одну минуту.
Карта предназначена для работы в потребительских девайсах - смартфонах, камерах, дронах и т. д. Всего на нее можно записать до 40 часов видео в формате Full HD.
Естественно, цена на этот девайс не отличается доступностью. Производитель оценил ее в $250. Дата начала продаж пока не определена.
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