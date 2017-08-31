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Смартфоны, у которых нет будущего: Sony анонсировала новый флагман Xperia XZ1 и XZ1 Compact
17:20 31.08.2017 |
Свои самые значимые новинки для рынка смартфонов корпорация Sony в последнее время предпочитает показывать на европейских выставках, коими являются MWC и IFA. На IFA 2017 в Берлин японский электронный гигант привёз флагманский аппарат Xperia ZX1 и его компактную версию XZ1 Compact.
Как и положено флагману образца 2017 года, Xperia ZX1 в качестве аппаратной платформы получил чип Qualcomm Snapdragon 835. Дополнять его гигантскими объёмами памяти разработчики не стали, посчитав, что 4 Гбайт ОЗУ и 64-Гбайт накопителя UFS будет достаточно.
Новомодного экрана с пропорциями 18:9 смартфону тоже не досталось - вместо него производитель использовал классическую 5,2-дюймовую матрицу с разрешением 1920 × 1080 точек (Full HD) и поддержкой HDR, которую щедро снабдил набором фирменных технологий, таких как Triluminos, X-Reality и Dynamic Contrast Enhancer. В результате, согласно официальным спецификациям, яркость дисплея составляет 700 нит, а охват цветового пространства sRGB достигает 138 %.
Экран защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 5, а корпус устройства выполнен из цельного металлического листа и соответствует классам пыле- и водонепроницаемости IP65/IP68. Весит Xperia XZ1 155 граммов, а его габариты равны 148 × 73,4 × 7,4 мм.
Поскольку сканер отпечатка пальцев Sony по традиции интегрировала в кнопку включения на правом торце, на тыльной стороне корпуса можно видеть только камеру и её вспышку. Основной фотомодуль здесь, вопреки моде, одинарный, но зато у него есть собственное название - Motion Eye, а создан он, как утверждает производитель, с использованием технологий, позаимствованных у фотоаппаратов Sony Alpha и Cyber-shot. Матрица Exmor RS формата 1/2,3" обладает разрешением 19 Мп и позволяет вести съёмку в режиме Slow Motion с частотой до 960 кадров в секунду. Среди прочих функций следует упомянуть гибридный автофокус, 5-осевую систему стабилизации SteadyShot, предикативную съёмку и возможность записи 4K-видео. Фронтальная камера построена на базе 13-Мп сенсора формата 1/3" и укомплектована широкоугольный 22-мм оптикой со светосилой f/2,0.
В ходе презентации XZ1 Sony также заострила внимание на поддержке аудио высокой чёткости и наличии у новинки стереодинамиков, которые делают ее звучание на 50 % мощнее по сравнению с предыдущими моделями. Кроме того, утверждается, что, благодаря функции DSEE HX любая музыка будет звучать похоже на Hi-Res Audio, а Digital Noise Cancellation при использовании совместимых наушников способна понизить уровень внешних шумов на 98 %.
Из беспроводных протоколов Xperia XZ1 поддерживает Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 4G LTE Cat. 16 и NFC, а проводные подключения, включая зарядку быструю зарядку Quick Charge 3.0, осуществляются посредством порта USB Type-C. Аккумулятор небольшой по ёмкости - всего 2700 мА·ч, но Sony, очевидно, решила, что при наличии нескольких фирменных программных «примочек» этого будет достаточно. Функция Smart Stamina оценивает длительность работы батареи на основе статистики использования и в случае необходимости рекомендует перейти в режим энергосбережения, а технология Battery Care и адаптивная зарядка Qnovo направлены на продление срока службы батареи.
Что касается Xperia XZ1 Compact, то это уменьшенная версия XZ1. Именно уменьшенная, а не урезанная, поскольку устройство сохранило чип Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гбайт оперативной памяти и большинство другого «железа», включая тыльную камеру, звуковую подсистему и аккумулятор.
Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact поступят в продажу в начале октября текущего года, однако информации по ценам пока нет. Зато известно, что уже «из коробки» смартфоны будут работать под управлением новейшей операционной системы Android 8.0 Oreo.
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