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Наушники Audio-Technica ATH-ADX5000 оцениваются в 2000 долларов
09:25 29.08.2017 |
Компания Audio-Technica пополнила свой ассортимент новой флагманской моделью наушников. Они называются ATH-ADX5000 и оцениваются в 2000 долларов.
Пока их нет на официальном сайте производителя, так что большая часть параметров остаётся неизвестной. Сообщается о покрытых вольфрамом 58-миллиметровых излучателях и импедансе в 420 Ом.
Каждый экземпляр собирается вручную в Японии и поставляется внутри немалых размеров чемоданчика. В продажу новинка поступит в ноябре, но послушать можно будет уже на выставке IFA 2017.
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