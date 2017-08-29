BlackBerry предложит компаниям защищённую версию Android

Как известно, компания BlackBerry прекратила самостоятельно заниматься смартфонами и теперь лицензирует свой бренд сторонним производителям. При этом канадская компания продолжает заниматься ПО.

Как сообщает источник, BlackBerry сейчас занимается разработкой «более безопасной версии Android». Эта версия будет называться BlackBerry Secure. Её основными особенностями будут повышенная безопасность пользовательских данных. Такое мы уже видели в исполнении различных компаний, но у BlackBerry есть немалый опыт и какое-никакое имя, что может позволить компании занять на этом рынке существенную нишу.

BlackBerry Secure также будет лицензироваться всем желающим создать защищённый смартфон. Преимущество такого подхода в том, что производителям, во-первых, не придётся самим заниматься разработкой защищённой версии ОС, а во-вторых, за счёт наличия множества различных клиентов BlackBerry придётся развивать ОС более активно, нежели это делают компании, предлагающие и смартфон, и ОС собственной разработки.

BlackBerry уже имеет несколько контрактов, но подробностей о них пока нет. Сообщается лишь, что канадцы видят большой потенциал в коммерческой сфере интернета вещей. В частности, в медицинском секторе. BlackBerry Secure должна выйти в ближайшее время.

Также было сказано, что BlackBerry на данный момент имеет трёх клиентов, которые лицензируют права на использование её бренда, и новых компания пока не ищет. Напомним, в данный список входят TCL, Optiemus и BB Merah Putih.