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Samsung представила Galaxy Note8
22:39 23.08.2017 |
Galaxy Note7, анонсированный в прошлом году, запомнился как большой провал Samsung. Частично компания смогла реабилитироваться с помощью Galaxy S8/S8+, но полностью забыть о неудачном фаблете поможет только его преемник - Galaxy Note8, который был официально анонсирован в Нью-Йорке на специальном мероприятии Samsung Unpacked 2017.
Дисплей и S Pen
С самого начала не было сомнения в том, что Galaxy Note8 получит загнутый по бокам «бесконечный» дисплей Super AMOLED с соотношением сторон 18,5:9, который уже знаком нам по Galaxy S8/S8+. В фаблете он имеет диагональ 6,3 дюйма и максимальное разрешение Quad HD+ (2960 × 1440), в результате чего пиксельная плотность равна 521 ppi. Однако по умолчанию экран настроен на отображение 2220 × 1080 точек (Full HD+), тогда как более высокое значение выставляется в настройках вручную.
Как и все предыдущие представители семейства Note, Galaxy Note8 имеет в комплекте стилус S Pen. В числе наиболее заметных его усовершенствований значатся уменьшенный до 0,7 мм диаметр наконечника и увеличенная чувствительность к силе нажатия (различаются 4096 уровней), что создаёт ощущение использования настоящей ручки, карандаша или кисти в зависимости от того, какой имитация какого инструмента выбрана в настройках.
Также реализован ряд новых функций, таких как создание собственных анимированных GIF и эмодзи, добавление рукописных подписей к фотографиям и размещение рукописных заметок на экране Always On Display. Кроме того, S Pen, как и сам телефон, защищён от влаги по стандарту IP68.
Вопреки более ранним предположениям, фаблет не получил сканер отпечатка пальцев, встроенный в дисплей. Дактилоскопический датчик присутствует, но обычный, находящийся на тыльной панели рядом с камерой. В качестве альтернативы можно пользоваться сканером радужной оболочки глаза.
Сдвоенную тыльную камеру многие ждали ещё в Samsung Galaxy S8/S8+, однако смартфоны её так и не получили, после чего слухи начали приписывать её Galaxy Note8. На этот раз ошибки не вышло - основной фотомодуль включает две 12-Мп матрицы с крупными 1,4-мкм пикселями, одна из которых снабжена автофокусом с технологией Dual Pixel и работает в паре с широкоугольной оптикой с диафрагмой f/1,7, а другая комплектуется телеобъективом со светосилой f/2,4, обеспечивающим двукратный оптический зум. Оба модуля имеют встроенную оптическую систему стабилизации изображения.
Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, максимальная диафрагма равна f/1,7, присутствует автофокус.
Как уже не первый год заведено у Samsung, Galaxy Note8 выпускается на базе двух чипов - в данном случае это Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 835. Последняя версия предназначена для американского и ещё нескольких рынков, в Россию новинка будет официально поставляться только с Exynos 8895. Чип содержит восьмиядерный CPU (4 × Mongoose 2,3 ГГц + 4 × Cortex-A53 1,7 ГГц) и графический ускоритель Mali-G71.
В устройстве установлено 6 Гбайт оперативной памяти, а встроенная флеш-память вмещает 64, 128 либо 256 Гбайт в зависимости от модификации. Предусмотрен также слот microSD, поддерживающий карты ёмкостью до 256 Гбайт.
Работает перечисленное «железо» под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat, в будущем ожидается обновление до Android 8.0 Oreo, релиз которой состоялся в минувший понедельник.
Аккумулятор и прочее
Источником питания для Galaxy Note8 служит аккумулятор ёмкостью 3300 мА·ч, поддерживающий беспроводную и быструю зарядку. Производитель гарантирует его безопасность, утверждая, что батареи проходят восьмиступенчатое тестирование. О его внедрении было объявлено ещё в прошлом году после серий возгораний Galaxy Note7.
Коммуникационные возможности фаблета включают поддержку LTE Cat. 16, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC, а также порт USB Type-C. Несмотря на наличие последнего, разработчики не стали отказываться от аналогового 3,5-мм аудиоразъёма, благодаря чему с аппаратом можно использовать любые наушники, хотя в комплекте уже предусмотрена гарнитура AKG. Кроме них производитель положил в коробку сменные наконечники для S Pen, пинцет для их извлечения, переходники USB и micro-USB, зарядное устройство с кабелем и шпильку для открывания лотка для SIM-карт.
Cамая простая модификация Galaxy Note8 с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной будет стоить 941 доллар США. Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной будет стоить 1 061 доллар США.
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