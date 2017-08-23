Представлен Meizu M6 Note — самый значимый бюджетный смартфон компании за последнее время

Компания Meizu представила смартфон M6 Note. Несмотря на утечки, в основе новинки может лежать лишь одна платформа: Snapdragon 625. Главная изюминка смартфона - сдвоенная камера.

Это первый смартфон Meizu с такой камерой в бюджетном сегменте. Главный датчик - это 12-мегапиксельный Sony IMX362. Дополнительный - Samsung 2L7 разрешением 5 Мп. Немаловажным моментом является и то, что максимальная диафрагма у основной камеры - F/1.9, то есть она должна неплохо справляться в условиях плохой освещённости. Что касается сдвоенной камеры в целом, она нужна для создания эффекта боке. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Смартфон оснащён экраном Full HD диагональю 5,5 дюйма. Оперативной памяти в новинке 3 либо 4 ГБ, а флэш-памяти - 16, 32 либо 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора равна 4000 мА·ч, причём смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки mCharge. Новинка не получила порт USB-C, но зато может порадовать владельца цельнометаллическим корпусом. Его размеры составляют 154,6 х 75,2 х 8,35 мм при массе 173 г. На выбор доступны четыре цветовых варианта: серый, золотой, чёрный и синий.

За модификацию с 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти просят 165 долларов. Версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти обойдётся в 195 долларов, ну а старшая, оснащённая 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, оценивается в 255 долларов.

В целом M6 Note представляет собой самое существенное обновление линейки Note за последние годы.