Финансовые новости
- |
- 23.08.17
- |
- 10:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Wal-Mart объединится с голосовой платформой Google
10:15 23.08.2017 |
Компания Wal-Mart Stores объединяется с Google Alphabet, чтобы занять свою долю в зарождающемся рынке покупок при помощи голоса, где в настоящее время доминирует Amazon. Это станет еще одной стороной битвы Wal-Mart с крупнейшим онлайн-магазином.
Компания Google, которая создает программное обеспечение Android, используемое для работы большинства смартфонов в мире, будет предлагать сотни тысяч товаров Wal-Mart на своей голосовой платформе Google Assistant с конца сентября, написал в блоге глава электронной коммерции Wal-Mart Марк Лоре.
Лоре, который присоединилась к крупнейшему в мире розничному продавцу, после того как тот купил коммерческую онлайн-компанию Jet.com, сказал, что Wal-Mart предложит более широкий выбор, чем любой розничный торговец на этой платформе.
Amazon, чей управляемый голосом помощник Alexa позволяет пользователям совершать покупки, имеет львиную долю в индустрии голосовой связи США, а его устройства Echo занимали 72,2% рынка в 2016 г., намного опережая гаджет Google Home, занявший 22%, по данным исследовательской фирмы eMarketer.
Amazon также доминировала над Wal-Mart другими привычными розничными сетями в онлайн-продажах.
Wal-Mart начал активно позиционировать себя на этом рынке, предлагая скидки клиентам, которые покупают онлайн и забирают в магазине, а также бесплатную двухдневную доставку для покупок от $35 или более. Последний шаг даже заставил Amazon, который редко имитирует конкуренцию, понизить свой порог для бесплатной доставки.
"Одним из основных случаев использования голосовой покупки будет возможность выстроить корзину ранее приобретенных повседневных вещей", - сказал Лоре.
Он добавил, что Wal-Mart планирует в следующем году увеличить объем голосовых покупок, где будет задействовано около 4,7 тыс. магазинов в США, чтобы "создать восприятие клиентами качества обслуживания, которого в настоящее время не существует в голосовой торговле больше нигде".
По его словам, клиенты могут использовать голосовую покупку, чтобы получить скидку в магазине или купить свежие продукты по всей стране.
Но, в то время как Amazon, так и голосовые динамики Google, пользуются популярностью, люди по-прежнему в основном используют их для таких основных задач, как телефонные звонки или воспроизведение музыки.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Завтра финансисты ожидают спад активности на межбанке
|Чем хуже - тем лучше. Почему Волкер не отреагировал на комплименты Суркова
|Кабмин изменил условия назначения субсидий на коммуналку
|Промпроизводство в Украине в июле-2017 снизилось к июлю-2016 на 2,6% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Wal-Mart объединится с голосовой платформой Google
|Хакеры похищают телефонные номера и угоняют Bitcoin-адреса
|В 2018 году NuTonomy запустит в Сингапуре сервис роботакси
|Марк Уолберг стал самым высокооплачиваемым актером года по версии Forbes
|Volkswagen решился на выпуск электровэна в духе классического Microbus
|Хакеры все чаще сдают трояны в аренду
Это интересно
|Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс.
|Названы лучшие места для жизни в Швейцарии
|Экран смартфона Elephone S8 занимает 92,4% площади лицевой панели
|Новая BMW M5: 600 сил, отключаемый полный привод и 3,4 секунды до сотни
|Экономика США потеряла $700 млн из-за солнечного затмения
|ФБР: инсайдеры все чаще используют мессенджеры
|Генпрокуратура начала расследовать незаконное завладение $500 тыс. под видом внедрения криптовалюты