Wal-Mart объединится с голосовой платформой Google

Компания Wal-Mart Stores объединяется с Google Alphabet, чтобы занять свою долю в зарождающемся рынке покупок при помощи голоса, где в настоящее время доминирует Amazon. Это станет еще одной стороной битвы Wal-Mart с крупнейшим онлайн-магазином.

Компания Google, которая создает программное обеспечение Android, используемое для работы большинства смартфонов в мире, будет предлагать сотни тысяч товаров Wal-Mart на своей голосовой платформе Google Assistant с конца сентября, написал в блоге глава электронной коммерции Wal-Mart Марк Лоре.

Лоре, который присоединилась к крупнейшему в мире розничному продавцу, после того как тот купил коммерческую онлайн-компанию Jet.com, сказал, что Wal-Mart предложит более широкий выбор, чем любой розничный торговец на этой платформе.





Amazon, чей управляемый голосом помощник Alexa позволяет пользователям совершать покупки, имеет львиную долю в индустрии голосовой связи США, а его устройства Echo занимали 72,2% рынка в 2016 г., намного опережая гаджет Google Home, занявший 22%, по данным исследовательской фирмы eMarketer.





Amazon также доминировала над Wal-Mart другими привычными розничными сетями в онлайн-продажах.

Wal-Mart начал активно позиционировать себя на этом рынке, предлагая скидки клиентам, которые покупают онлайн и забирают в магазине, а также бесплатную двухдневную доставку для покупок от $35 или более. Последний шаг даже заставил Amazon, который редко имитирует конкуренцию, понизить свой порог для бесплатной доставки.

"Одним из основных случаев использования голосовой покупки будет возможность выстроить корзину ранее приобретенных повседневных вещей", - сказал Лоре.

Он добавил, что Wal-Mart планирует в следующем году увеличить объем голосовых покупок, где будет задействовано около 4,7 тыс. магазинов в США, чтобы "создать восприятие клиентами качества обслуживания, которого в настоящее время не существует в голосовой торговле больше нигде".

По его словам, клиенты могут использовать голосовую покупку, чтобы получить скидку в магазине или купить свежие продукты по всей стране.

Но, в то время как Amazon, так и голосовые динамики Google, пользуются популярностью, люди по-прежнему в основном используют их для таких основных задач, как телефонные звонки или воспроизведение музыки.