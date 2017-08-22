Украинский стартап DMarket по продаже предметов из виртуальных игр на первом этапе ICO привлек около $11,5 млн

Стартап украинского происхождения - блокчейн-маркетплейс DMarket по продаже предметов из виртуальных игр на первом этапе первичного размещения токенов (Initial Coin Offering, ICO) привлек $11,48 млн инвестиций, отмечено на сайте DMarket.

Согласно данным сайта dmarket.io, за пять дней ICO - в период с 17 по 21 августа реализовано 34, 493 млн токенов (включая бонусные) на общую сумму $ 11,48 млн. В целом, планировалось продать 50 млн токенов.

Второй этап ICO по продаже токенов запланирован на ноябрь 2017 года. При этом, предполагается, что их стоимость возрастет на 25%.

"Мы создаём DMarket - универсальную площадку для торговли игровыми предметами, основанную на технологии блокчейн и смарт-контрактах. Наш сервис позволит игрокам из любой игры на любой платформе оценивать свои виртуальные предметы, торговать ими и обмениваться друг с другом", - отмечено на сайте.





При этом создатели блокчейна DMarket акцентируют внимание на безопасности и универсальности данной платформы по торговле между игровыми мирами.

Около 2,2 млрд людей во всем мире играют в компьютерные игры каждый день и только 6% из них вовлечены в глобальную торговлю игровыми предметами.

"Благодоря этому (блокчейну) миллиарды геймеров со всего мира смогут извлечь реальную выгоду из своих виртуальных вещей", - отмечено на сайте.

Создатели DMarket - сооснователь украинского киберспортивного клуба Na`Vi (Natus Vinсere) Александр Кохановский и основатель сайта по продаже скинов из CS:GO - skins.cash Владимир Панченко создают данный блокчейн-маркетплейс Dmarket для торговли игровыми предметами с "целью превратить виртуальные вещи геймеров в реальные активы".

"С помощью блокчейна виртуальные вещи 2,2 млрд игроков станут частью мировой экономики", - отмечено на сайте.

Согласно дорожной карте, в декабре 2017 года организаторы планируют вывести токены DMarket на криптовалютную биржу.

Интегрировать блокчейн в первые 10 видеоигр его создатели планируют в июне 2018 года, в декабре 2018 - в 50 игр, достигнув 10 млн пользователей.

