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Экран смартфона Elephone S8 занимает 92,4% площади лицевой панели
12:19 22.08.2017 |
Первоначальный анонс смартфона Elephone S8, который характеризуется отсутствием рамок с трех сторон дисплея, состоялся еще в декабре прошлого года. Однако полные характеристики устройства, которое все еще не поступило в продажу, были опубликованы лишь вчера.
Смартфон получил шестидюймовый дисплей Sharp разрешением 2560 х 1440 пикселей, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 4, при этом эффективная площадь дисплея составляет 92,4%. В этом плане новинка превосходит Xiaomi Mi Mix.
В смартфоне установлена однокристальная система MediaTek Helio X25, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. При желании можно установить карту памяти microSD емкостью до 512 ГБ.
Основная камера оснащена датчиком изображения Sony IMX220 разрешением 21 Мп, фронтальная получила восьмимегапиксельный Sony IMX219. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1. Кроме того, в оснащение входит разъем USB-C.
Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч, устройство поддерживает технологию быстрой зарядки PE+, в комплект входит 15-ваттное ЗУ.
Цена новинки составляет 280 долларов, в продажу она поступит в сентябре.
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