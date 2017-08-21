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Процессоры Intel Core восьмого поколения будут заметно производительнее своих предшественников
14:34 21.08.2017 |
Процессоры Intel Core восьмого поколения, с которыми первоначально не были связаны надежды на существенный прирост производительности, все же могут быть заметно быстрее своих предшественников. Говоря о новых процессорах на выставке Computex в конце мая, производитель пообещал, что они превзойдут модели предыдущего поколения на 30%. Согласно новым сведениям, превосходство достигает даже 40%.
Уточним, что такой показатель заявлен для одной мобильной модели в тесте Sysmark. А если сравнивать с процессорами компьютеров, которые были выпущены пять лет назад, оказывается, что производительность выросла вдвое. По мнению Intel, это достаточный повод для замены ПК.
Первые ноутбуки на процессорах Intel Core восьмого поколения должны появиться на рынке в сентябре, настольные ПК - несколько позже.
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