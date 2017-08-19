Facebook выплатит $100 тыс. исследователям за разработку техники обнаружения целенаправленного фишинга

Вчера социальная сеть Facebook объявила победителя конкурса «2017 Internet Defense Prize». Команда исследователей из Калифорнийского университета в Беркли и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли заработала награду в размере $100 тысяч за изобретение новой техники обнаружения целенаправленных фишинговых атак (spear-phishing) в корпоративной среде.

Новый метод, представленный в рамках USENIX Security Symposium, совмещает новую технику оценки аномалий для построения рейтинга уведомлений безопасности и функционал анализа целенаправленных фишинговых email-сообщений.

Для тестирования своего метода исследователи проанализировали более 370 млн email сообщений, полученных сотрудниками крупных компаний в период с марта 2013 до января 2017.

Первая часть обнаружения целенаправленного фишинга полагается на анализ двух основных составляющих: репутации домена и репутации отправителя. Репутация домена осуществляется путем проверки репутации ссылки в письме. Ссылка считается опасной, если она не посещалась многими сотрудниками компании, или если активность по ссылке началась совсем недавно.

Функционал проверки репутации отправителя пытается выяснить, не являются ли поля письма поддельными, например, имя отправителя и заголовок From.

После проведения анализа система должна принять решение на основе собранных данных и, в случае необходимости, создать уведомление об опасности. Система, предложенная учеными, называется непосредственной оценкой аномалий - "Directed Anomaly Scoring (DAS)". Состоит она в определении подозрительности каждого события по отношению к другим событиям. После анализа всех событий, DAS выбирает события, получившие самую высокую оценку и сообщает о них службе безопасности.

По заявлению экспертов, новая технология способна обнаружить 17 из 19 фишинговых писем, а число ложных срабатываний составляет всего 0.005%.