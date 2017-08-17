Sharp готовит ещё один безрамочный смартфон, который возродит идеи модели Aquos Crystal

Недавно компания Sharp представила смартфон Aquos S2 - первый аппарат компании с дисплеем Free Form Display. Несмотря на свой более чем современный внешний вид, новинка стоит всего 370 долларов, так как не наделена флагманскими параметрами. К слову, в Китае всю первую партию раскупили буквально за сутки.

Сегодня в Сети появилось изображение нового безрамочного смартфона Sharp. Его название пока неизвестно, но, возможно, именно он станет новым флагманом компании.

Как можно видеть, в нём используется простой дисплей, так что камера снова переехала в нижнюю часть. Также отметим присутствие лишь одной основной камеры, хотя у того же Aquos S2 установлена сдвоенная.

В целом же данный аппарат больше похож на продолжение идей самого первого безрамочного смартфона на рынке: модели Aquos Crystal. Из необычного можно отметить светодиодную полоску под дисплеем, что на сегодняшний день, по сути, не встречается среди смартфонов.

Конечно, есть вероятность, что это лишь плод чьего-то воображения, но хотелось бы, чтобы такой смартфон действительно вышел на рынок.