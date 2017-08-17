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Microsoft обучает дроны принимать решения на лету
10:24 17.08.2017 |
Как сообщается в свежем материале The New York Times, Microsoft создаёт технологию автономных дронов-планеров, управляемых с помощью искусственного интеллекта. Разработкой и тестированием прототипов в пустыне близ Хоторна (США, штат Невада) занимается команда под руководством Ашиша Капура (Ashish Kapoor), профессионального пилота и специалиста в области ИИ.
Планеры, управляемые машинными алгоритмами, получают информацию с бортовых камер и сенсоров, предугадывают воздушные потоки и прокладывают оптимальный маршрут движения. Дроны умеют находить восходящие потоки горячего воздуха и эффективно их использовать, чтобы дольше пребывать в полёте. В процессе происходит самообучение алгоритма предсказания для более эффективного принятия решений об изменении направления.
Исследователи надеются, что подобные автономные летательные аппараты со временем смогут находиться в воздухе часами или даже днями, потребляя при этом минимум энергии. Такие решения могли бы оказать серьёзную помощь в отслеживании изменений погодных условий, наблюдении за посевами или даже в деле обеспечения интернет-связью отдалённых местностей.
С помощью подобных же методов Google пытается создать технологию высотных воздушных шаров, способных оставаться в полёте месяцами и доставлять интернет в малонаселённые регионы. Microsoft отмечает, что её технология позволяет создавать и обкатывать методы и технологии автопилота в безопасном для людей и имущества, но при этом вполне реальном окружении. А, например, при разработке самоходных автомобилей ограничения с точки зрения безопасности куда выше, что усложняет разработку.
Последние прототипы Microsoft представляют собой планеры из стекловолокна с размахом крыльев около 5 метров. Команда исследователей надеялась, что им удастся поставить рекорд полёта, добившись более 5 часов пребывания аппарата в воздухе, но после двух дней попыток во время последних полевых тестов им не удалось добиться цели из-за проблем с радиосвязью и другим оборудованием.
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