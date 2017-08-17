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Анонсирован самый мощный и дорогой смартфон Nokia
08:27 17.08.2017 |
Своё возвращение на рынок смартфонов бренд Nokia, принадлежащий теперь HMD Global, начал отнюдь не с флагманского сегмента, оставив главную премьеру на потом. И вот наконец она состоялась, причём не где-нибудь, а в Лондоне.
Вопреки последней тенденции делать топовые модели с соотношением сторон 18:9, Nokia 8 оснащён классическим IPS-дисплеем 16:9 с диагональю 5,3 дюйма, разрешением 2560 × 1440 точек и яркостью 700 нит. Аппарат весом 160 граммов выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 7,9 мм, который, как утверждается, выточен из цельного куска авиационного алюминия 6000-й серии. Цветовых вариантов исполнения четыре - глянцевый медный, глянцевый индиго, матовый индиго и матовый стальной. От пыли и влаги смартфон защищён по стандарту IP54.
«Сердцем» Nokia 8 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 835, объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, встроенный флеш-накопитель вмещает 64 Гбайт. При необходимости к ёмкости последнего можно добавить до 256 Гбайт свободного пространства за счёт установки карты microSD.
Как и было обещано, Nokia возобновила сотрудничество с производителем оптики Zeiss, так что Nokia 8 оказался первым в мире Android-смартфоном с объективами этой фирмы. Тыльная камера здесь сдвоенная, построенная на основе 13-Мп цветного и 13-Мп монохромного сенсоров. Размер пикселя в обоих случаях равен 1,12 мкм, максимальная диафрагма - f/2,0. Кроме того, камера оборудована системой оптической стабилизации, двухтоновой вспышкой и фазовым автофокусом с инфракрасной системой оценки расстояния, а также способна снимать 4K-видео. Фронтальный фотомодуль одинарный и без вспышки, но имеет схожие основные характеристики - 13 Мп, 1,12 мкм, f/2,0. Отдельного внимания заслуживает функция Dual Sight, подразумевающая ведение трансляции в Facebook или YouTube одновременно с фронтальной и тыльной камер с разделением экрана на две части.
Ещё одна особенность Nokia 8 - технология OZO Audio, которую разработчики позиционируют как способ повышения реалистичности снимаемых на смартфон 4K-роликов. За счёт использования трёх микрофонов и специальных алгоритмов обработки аппарат позволяет записывать объёмный 360° звук, который затем можно воспроизводить на устройствах и без поддержки OZO Audio.
Из прочих спецификаций Nokia 8 отметим поддержку LTE Cat. 9 (до 450 Мбит/с), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS/BDS и NFC, а также аккумулятор ёмкостью 3090 мА·ч, быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 3.0 и «чистый» Android 7.1.1 Nougat.
Смартфон Nokia 8 поступит в продажу с 6 сентября по цене €599 с предустановленной стоковой версией Android 7.1.
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