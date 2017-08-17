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Samsung выпустит первый в мире смартфон со встроенным алкотестером
18:37 16.08.2017 |
Южнокорейская группа компаний Samsung, производящая широкую линейку смартфонов и мобильных устройств, планирует к запуску телефон, при помощи которого можно будет измерить уровень алкоголя в крови пользователя. Об этом компания сообщила в среду, 16 августа.
Как отметили представители Samsung, патент на производство смартфона со встроенным алкотестером уже был получен компанией. Разработчики гаджета считают, что новинка поможет существенно снизить количество ДТП, в том числе со смертельным исходом.
Алкотестер будет встроен в миниатюрном стилусе, прикрепленном к смартфону: датчик пара будет встроен в S Pen, который прилагается в комплекте к каждому Galaxy Note.
Измерять уровень алкоголя в крови можно будет даже во время разговора по телефону. Создатели называют свое изобретение газовым датчиком: в числе его задач будет анализ выдоха пользователей устройства и измерение уровня его опьянения.
Инженеры Samsung подчеркивают, что эта функция должна стать интересна совершеннолетним пользователем смартфонов, у которых есть личный автомобиль: они смогут проверять свое состояние перед тем, как сесть за руль.
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