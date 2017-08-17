Samsung выпустит первый в мире смартфон со встроенным алкотестером‍

Южнокорейская группа компаний Samsung, производящая широкую линейку смартфонов и мобильных устройств, планирует к запуску телефон, при помощи которого можно будет измерить уровень алкоголя в крови пользователя. Об этом компания сообщила в среду, 16 августа.

Как отметили представители Samsung, патент на производство смартфона со встроенным алкотестером уже был получен компанией. Разработчики гаджета считают, что новинка поможет существенно снизить количество ДТП, в том числе со смертельным исходом.

Алкотестер будет встроен в миниатюрном стилусе, прикрепленном к смартфону: датчик пара будет встроен в S Pen, который прилагается в комплекте к каждому Galaxy Note.

Измерять уровень алкоголя в крови можно будет даже во время разговора по телефону. Создатели называют свое изобретение газовым датчиком: в числе его задач будет анализ выдоха пользователей устройства и измерение уровня его опьянения.

Инженеры Samsung подчеркивают, что эта функция должна стать интересна совершеннолетним пользователем смартфонов, у которых есть личный автомобиль: они смогут проверять свое состояние перед тем, как сесть за руль.