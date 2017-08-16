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Стартовало массовое производство Kirin 970 - первой мобильной платформы с интегрированной системой ИИ
10:34 16.08.2017 |
В конце июля источники сообщили, что массовое производство однокристальной системы Kirin 970 начнется в сентябре этого года. Однако, согласно новым сведениям, массовое производство SoC Kirin 970 уже началось.
SoC Kirin 970 производится по нормам 10-нанометрового технологического процесса, она получила четыре ядра Cortex-A73 и четыре Cortex-A53, максимальная частота работы которых составит 3 ГГц, а также поддержку Cat. 12 LTE. Кроме того, SoC Kirin 970 получила производительный 12-ядерный графический процессор Heimdallr MP.
Kirin 970 должна стать первой мобильной платформой с интегрированной системой ИИ.
Soc Kirin 970 дебютирует в смартфоне Huawei Mate 10, который должен быть представлен в октябре этого года. По имеющейся информации, разрешение экрана размером 6,1 дюйма составит 2560x1440 пикселей (QHD). Если верить источнкам, объем оперативной памяти будет равен 6 ГБ, флэш-памяти - 64 ГБ.
В оснащение устройства войдет сдвоенная камера Leica. Работать смартфон будет под управлением ОС Android 7.0 Nougat. Емкость аккумулятора составит около 4000 мА∙ч. Ожидается, что смартфон Huawei Mate 10 будет представлен в октябре, а стоить он будет более $1000.
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