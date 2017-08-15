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На выпуск умных часов Ticwatch S и E на платформе Android Wear собрано почти 2,7 млн долларов
15:01 14.08.2017 |
На сайте Kickstarter завершается сбор средств на выпуск умных часов Ticwatch S (Sport) и E (Express) на платформе Android Wear 2.0. Задавшись целью привлечь не менее $100 000, авторы проекта на момент подготовки новости собрали $2 679 609.
Умные часы принимают звонки и сообщения, обеспечивают доступ к виртуальному помощнику Google Assistant, Google Fit и другим приложениям для физкультуры, а также к многочисленным приложениям Google Play.
Основой устройств служит SoC MTK MT2601. Объем оперативной памяти равен 512 МБ, флэш-памяти - 4 ГБ. Оснащение часов включает сенсорный дисплей OLED диаметром 1,4 дюйма и разрешением 400 х 400 пикселей. Часы поддерживают Bluetooth 4.1/BLE и Wi-Fi 802.11n. Он оснащены приемником GPS, датчиком частоты сердечных сокращений, акселерометром, гироскопом, электронным компасом, датчиком приближения, микрофоном и громкоговорителем. Степень защиты часов - IP67. Время автономной работы составляет 48 ч.
Модель Ticwatch E диаметром 44 мм и толщиной 13,55 мм весит 41,5 г. Она оборудована встроенным приемником GPS. Модель Ticwatch S диаметром 45,5 мм и толщиной 13 мм весит 45,5 г. В ее случае приемник GPS находится в ремешке. В комплект могут быть включены беспроводные наушники Ticpods, работающие без подзарядки до 6 ч в режиме голосовой связи или прослушивания музыки.
Минимальный взнос, дающий право на получение модели Ticwatch E, сейчас равен $119. За модель Ticwatch S просят $139. Сбор средств завершается через четыре дня. Отгрузка должна начаться в ноябре.
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