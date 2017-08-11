Microsoft модернизирует блокчейн Узнать больше: http://www.plusworld.ru/

Microsoft разрабатывает систему Coco Framework, которая позволит компании модернизировать технологию блокчейн, сделав ее «более частной» и быстрой.

При этом новая блокчейн-система создается с прицелом внедрения технологии на предприятия. Технология объединяет разные блокчейн-сети, что позволяет ускорить взаимодействие внутри блокчейна, а также усилить конфиденциальность.

В Microsoft подтвердили существование проекта, подчеркнув, что система должна быть запущена в 2018 году. В компании добавили, что новая система будет совместима с криптовалютой и системой «умных контрактов» Ethereum.

Также ожидается, что система от Microsoft будет способна обрабатывать до 1600 транзакций в секунду. Для сравнения, платежная система Visa может обрабатывать до 45 тыс. операций в секунду, уточняет Reuters.