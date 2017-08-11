Samsung выиграла суд против бывших корейских владельцев Galaxy Note7

Приснопамятный смартфон Galaxy Note7 слегка подпортил впечатление фанатов о компании Samsung. Тем не менее это не мешает нынешнему флагману Galaxy S8 продаваться миллионными тиражами. Но не все смогли простить Samsung: 1900 бывших корейских владельцев Galaxy Note7 подали коллективный иск против компании.

Они обвинили Samsung в причиненных неудобствах, вызванных отзывом смартфонов. Сперва сумма иска от каждого владельца составляла $267, а затем вместе с ростом количества истцов росла и средняя сумма, увеличившись до $433. Всего Samsung грозили выплаты на $822 000. Но южнокорейский суд встал на сторону компании, посчитав, что любые неудобства, вызванные отзывом смартфонов, не были «неприемлемыми».

Аналогичный коллективный иск к Samsung будет рассматриваться и в Штатах.