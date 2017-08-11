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Panasonic тестирует самоуправляемые кресла-коляски в токийском аэропорту
12:30 11.08.2017 |
Компания Panasonic приступила к тестированию в международном аэропорту Токио Ханеда (Tokyo Haneda International Airport) самоуправляемых колясок для перевозки больных и инвалидов. Предполагается, что такими колясками будут оборудованы все крупные аэропорты страны к началу Олимпийских игр, которые пройдут в Японии в 2020 году.
Путешественник, нуждающийся в физической помощи, может вызвать самоуправляемую коляску Panasonic используя специальное приложение для смартфона. Помощь может понадобиться, когда пассажир покидает самолёт, или когда он прибыл в аэропорт для полёта. Во втором случае самоуправляемая коляска доставит пассажира к необходимой стойке регистрации, после чего будет перевозить его по территории аэропорта в соответствии с получаемыми указаниями. После доставки путешественника к выходу на посадку к самолёту самоуправляемая коляска отправится на помощь следующему пассажиру.
В конце дня, когда аэропорт заканчивает работу, самоуправляемые коляски Panasonic отправляются в специально отведённое помещение для хранения и проведения технического обслуживания. Подобно самоуправляемым автомобилям автономное кресло-коляска Panasonic использует картографическое программное обеспечение и встроенные датчики, позволяющие избежать столкновения с людьми, чемоданами и любыми препятствиями, которые можно встретить в оживлённом аэропорту.
Тестирование кресла-коляски Panasonic продлится до марта 2018 года с целью создания окончательной версии, которая будет использоваться во время Олимпиады.
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