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Китай впервые в мире осуществил безопасную квантовую передачу данных со спутника
12:00 11.08.2017 |
Китайские специалисты первыми в мире смогли осуществить успешную и безопасную передачу данных с помощью квантового шифрования. Сигнал был направлен со спутника «Мо-Цзы» на наблюдательную станцию Синлун в горах Яньшань провинции Хэбэй и на станцию Наньшань близ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Расстояние связи между спутником и наземной станцией варьировалось от 645 до 1200 километров, а скорость передачи на 20 порядков больше, чем если бы передача на таком же расстоянии осуществлялась посредством оптоволоконного кабеля.
Когда спутник пролетает над территорией Китая, появляется 10-минутное окно для эксперимента, и за это время можно сгенерировать и передать на наземную станцию 300 килобит зашифрованной информации, рассказал непосредственный участник и разработчик проекта спутника член Китайской академии наук Пань Цзяньвэй.
Это достижение поможет китайским ученым создать так называемую «невзламываемую» коммуникационную сеть, которая обеспечит полную конфиденциальность при передаче данных и будет устойчива к любым кибератакам. Пань Цзяньвэй заявил, что Китай может создать такую сеть уже к 2030 году.
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