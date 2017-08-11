Финансовые новости
- |
- 11.08.17
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ученым удалось внедрить вредоносный код в молекулу искусственной ДНК
10:07 11.08.2017 |
Группа ученых из Вашингтонского университета (Сиэтл, США) доказали возможность компрометации компьютерной системы с помощью молекулы искусственной ДНК, в которую внедрен вредоносный код. Механизм действия «зараженных» ДНК основывается на том, что любой код, который обрабатывает компьютер, потенциально может получить контроль над устройством.
На данный момент, подчеркивают ученые, нет сведений об атаках на системы транскрипции и анализа ДНК. Однако в ходе исследования специалисты обнаружили ряд уязвимостей в используемом для этих процессов открытом программном обеспечении, которые могли бы предоставить злоумышленникам доступ к компьютерной системе, в том числе к интеллектуальной собственности, персональной информации или результатам анализа ДНК.
Методом проб и ошибок ученым удалось внедрить вредоносный код (подобный компьютерному червю) в искусственную ДНК. Для успешной атаки специалистам пришлось немного схитрить - вместо того, чтобы воспользоваться найденными уязвимостями в открытом программном обеспечении, они модифицировали исходный код программы для анализа ДНК, представив свою уязвимость. Таким образом, при обработке программой «вредоносных» участков генетической цепочки эксплоит смог получить доступ к компьютеру.
Пока риск подобных атак невелик. Однако ученые опасаются, что в будущем хакеры смогут использовать «вредоносные» ДНК для доступа к университетским компьютерам или кражи (либо модифицирования) информации из полицейских лабораторий.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как упростить выход на рынок ЕС: две новых возможности для экспортеров
|Данилюк считает перенос рассмотрения его апелляции судом скоординированной работой против него
|Как силовики ловили майнеров у Патона
|Действительно ли лидер немецких либералов признал Крым российским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Samsung выиграла суд против бывших корейских владельцев Galaxy Note7
|Panasonic тестирует самоуправляемые кресла-коляски в токийском аэропорту
|Китай впервые в мире осуществил безопасную квантовую передачу данных со спутника
|Ученым удалось внедрить вредоносный код в молекулу искусственной ДНК
|Устройства Microsoft Surface оказались самыми проблемными в мире
|Skoda и Tata отказались от идеи выпуска совместных машин
Это интересно
|5 главных финансовых ошибок при покупке автомобиля
|Skoda сделает для «Фольксвагена» доступный кроссовер
|Facebook развивает видеоконтент и бросает вызов YouTube и ТВ
|10 самых богатых китайцев
|Mercedes придумал подушки безопасности для пешеходов
|Китайский ресторан предлагал женщинам скидку за большую грудь
|VPN-сервис Hotspot Shield уличили в слежке за пользователями