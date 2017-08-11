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Устройства Microsoft Surface оказались самыми проблемными в мире
08:52 11.08.2017 |
Авторитетный журнал Consumer Reports, издаваемый Союзом американских потребителей, поставил под сомнение надёжность устройств Microsoft Surface. Выяснилось, что эта электроника ломается гораздо чаще, чем ноутбуки и планшеты других брендов, передаёт агентство Reuters.
В четверг, 10 августа, в Consumer Reports появились результаты некоммерческого исследования, в ходе которого было опрошено около 90 тыс. владельцев портативных компьютеров. 25 % пользователей Microsoft Surface заявили, что столкнулись с проблемами в работе аппаратов к концу второго года владения ими.
Неисправности выражались в неожиданных отключениях устройств, зависаниях и некорректной работе сенсорных дисплеев, пояснил редактор Consumer Reports Джерри Бейлинсон (Jerry Beilinson).
По его словам, стабильность работы техники Microsoft в целом оказалась хуже, чем у других производителей. Самые надёжные устройства у Apple, добавил он.
Стоит отметить, что Consumer Reports - одно из самых авторитетных изданий в мире. Его эксперты самостоятельно тестируют технику. Журнал дорожит репутацией независимого, поэтому не размещает рекламу на своих страницах, не принимает предложений на тестирование оборудования и не разрешает использовать результаты обзоров в рекламе продуктов.
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