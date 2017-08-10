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Facebook развивает видеоконтент и бросает вызов YouTube и ТВ
09:18 10.08.2017 |
Крупнейшая в мире соцсеть Facebook намерена всерьез развивать видеопродукцию и в будущем конкурировать с традиционными телевидением и с гигантом рынка YouTube.
Отдельная лента для видео в "Фейсбуке" была запущена в Америке в прошлом году, но до сих пор в основном в нее попадали небольшие любительские ролики или короткие новостные клипы.
По замыслу компании, видеоленту заменит новая вкладка Watch, где будут выложены видеопрограммы, многие из которых произведены на деньги Facebook.
Новая функция поначалу будет доступна для некоторого количества пользователей в США, затем распространится по всему миру.
Некоторые видеопрограммы будут длиться более 10 минут - гораздо больше, чем сейчас люди смотрят видеролики в соцсети.
По словам продакт-менеджера Facebook Дэниэла Денкера, пользователям нравится случайно набредать на видеролик в их ленте, но им также по душе и отдельная лента для просмотра видео.
Вкладка Watch будет персонализированной для каждого пользователя: прежде всего в нее попадут программы, которые нравятся друзьям.
Юзеры смогут в процессе просмотра или после комментировать, общаться с друзьями, создавать сообщества по интересам.
"Просмотр видео не обязательно должен быть пассивным", - написал в "Фейсбуке" основатель сети Марк Цукерберг.
Высокая конкуренция
Рынок видео в интернете непростой и высококонкурентный. И выход Facebook на видеотропу - новый источник дохода для соцсети и производителей видеоконтента. Эксклюзивные партнеры Facebook получат 55% прибыли, полученной благодаря рекламным вставкам, остальное заработает соцсеть.
Facebook на рынке видео в интернете придется конкурировать не только со старожилами YouTube и Netflix, но и с новичком-тяжеловесом в лице Disney.
Несколько дней назад американская Walt Disney сообщила о планах с 2019 года отказаться от сотрудничества с Netflix и запустить потоковое видеовещание, а начнет уже в следующем году с интернет-трансляций передач своего спортивного подразделения ESPN.
По информации агентства Рейтер, Facebook уже заключил контракты с компаниями Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media и другими, которые ориентируются на аудиторию в возрасте 30-40 лет - так называемых миллениалов.
Facebook уже подготовил для нового сервиса видеопередачи канала National Geographic, видеоролики женской национальной баскетбольной ассоциации, матчи американской бейсбольной лиги и шоу для родителей от компании Time Inc.
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