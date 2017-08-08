Гибкие беспроводные наушники Samsung U Flex Headphones обеспечивают до 10 часов автономной работы

Компания Samsung представила наушники U Flex Headphones. Это беспроводные наушники, основная особенность которых - гибкость. На изображениях и видео видно, что в данном случае речь конструкции, которую иногда называют «ожерельем» или «хомутом».

Благодаря такому исполнению данная модель выделяется лучшей автономностью, нежели привычные беспроводные наушники с обычным соединительным кабелем. Если точнее, Samsung обещает 10 часов работы.





Устройство получилось действительно гибким. Кроме того, оно защищено от брызг, располагает технологией оповещения о событиях на смартфоне посредством вибрации, а также поддерживает технологию Scalable Codec. Последняя ответственна за стабильное и непрерывное соединение Bluetooth за счёт анализа внешних шумов и помех от Wi-Fi и соответствующей настройки сигнала.

Кроме того, присутствует поддержка голосовых команд, но эту функцию нужно активировать с кнопки. В отличие от моделей Motorola и некоторых других наушников, новинка Samsung не слушает пользователя сама по себе.