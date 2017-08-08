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Гибкие беспроводные наушники Samsung U Flex Headphones обеспечивают до 10 часов автономной работы
13:00 08.08.2017 |
Компания Samsung представила наушники U Flex Headphones. Это беспроводные наушники, основная особенность которых - гибкость. На изображениях и видео видно, что в данном случае речь конструкции, которую иногда называют «ожерельем» или «хомутом».
Благодаря такому исполнению данная модель выделяется лучшей автономностью, нежели привычные беспроводные наушники с обычным соединительным кабелем. Если точнее, Samsung обещает 10 часов работы.
Устройство получилось действительно гибким. Кроме того, оно защищено от брызг, располагает технологией оповещения о событиях на смартфоне посредством вибрации, а также поддерживает технологию Scalable Codec. Последняя ответственна за стабильное и непрерывное соединение Bluetooth за счёт анализа внешних шумов и помех от Wi-Fi и соответствующей настройки сигнала.
Кроме того, присутствует поддержка голосовых команд, но эту функцию нужно активировать с кнопки. В отличие от моделей Motorola и некоторых других наушников, новинка Samsung не слушает пользователя сама по себе.
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