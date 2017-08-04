Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя

Очередная сборка Windows 10 Insider Preview (Build 16257) приносит в операционную систему поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя Eye Control.

Конечно, необходимы соответствующие устройства компании Tobii, но наличие поддержки со стороны непосредственно ОС должно упростить жизнь разработчикам и расширить возможности подобных решений.

К примеру, Microsoft работает над специальным предиктивным набором текста. Достаточно будет буквально посмотреть на первую и последнюю буквы в желаемом слове, а также на «буквы между ними», и система предложит его для добавления.

Кроме того, в новой сборке впервые за 20 лет Microsoft пересмотрела цвета в консоли ОС. Ещё с выходом Creators Update в консоль была добавлена поддержка 24-разрядного пространства RGB, а теперь компания начала внедрять эти возможности на практике.

Из остального можно отметить добавление 3D-объектов в Word, Excel и PowerPoint, обновление дизайна браузера Edge и некоторые иные нововведения.